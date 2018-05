Reizigersorganisatie Voor Beter OV: 'Veerdiensten GVB onveilig'

Belangenorganisatie Voor Beter OV vindt dat de veerdiensten van het GVB onveilig zijn.

Volgens de reizigersorganisatie gebeurt het vele malen vaker dat veerponten hard tegen de kade aan varen. Daarnaast meldt Voor Beter OV ook er eerder een pontveer midden op het IJ stuurloos raakte.

Het laatste ongeluk met de pont gebeurde vanmiddag rond 15.45 uur. De veerpont voer vanuit de Buiksloterweg in de richting van Centraal toen het hard tegen de kade tot stilstand kwam. Volgens een woordvoerder van het GVB ging het mogelijk om een technisch mankement, waardoor de pont niet kon afremmen.

Lees ook: Pont vaart hard tegen kade bij CS: dertien gewonden

Veiligheid veerdiensten

Door de klap raakten dertien mensen gewond. Elf van hen konden ter plaatse worden behandeld, twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Onder hen was een gewonde met een gebroken pols en een zwangere vrouw.

Voor Beter OV concludeert met deze feiten dat het GVB niet in staat is om de veiligheid van zijn eigen veerdiensten voldoende te waarborgen. De reizigersorganisatie roept de scheepvaartafdeling van de Inspectie Leefomgeving en Transport op om aan de slag te gaan bij de Afdeling Veren van het GVB. 'Want zo raar is die wens niet dat opvarenden van de veerponten veilig de overkant halen.'