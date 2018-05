RIVM stapt per direct uit tabakscommissie: 'Invloed van industrie is te groot'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stapt per direct uit de commissie die advies geeft over het meten van teer en nicotine in sigaretten. Volgens het onderzoeksinstituut is de macht van de tabaksindustrie binnen de commissie te groot, waardoor er te weinig aandacht is voor het beschermen van de volksgezondheid.

Het RIVM werd zes jaar geleden lid van de werkgroepen tabak. Net als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zo'n acht afgevaardigden van de tabaksindustrie. 'Die scheve verhouding is door de jaren heen steeds meer gaan knellen', aldus het onderzoeksinstituut.

Inmiddels zijn er andere methodes om de inhoud en uitstoot van sigaretten te onderzoeken. Die methodes zijn onafhankelijk van de tabaksindustrie ontwikkeld. 'Nu we dat via een andere weg wel kunnen, is deze stap de beste', aldus Annemiek Bolhuis, directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM.

