Busje ramt politieauto bij achtervolging vanaf de RAI

De politie heeft gisteravond een 23-jarige Amsterdammer aangehouden na een achtervolging door Amsterdam en Amstelveen. De bestuurder ramde daarbij een politieauto.

Agenten wilden de man controleren nadat hij hen geen voorrang verleende nabij de Europaboulevard in Zuid. De bestuurder negeerde een stopteken en ging er met hoge snelheid vandoor.

Tijdens de ontstane achtervolging werden binnen de bebouwde kom snelheden van 140 kilometer per uur behaald. Ook reed de man herhaaldelijk door het rode licht.

De achtervolging voerde via de Beneluxbaan naar Amstelveen. Ter hoogte van de Bovenkerkerweg kon de man tot stoppen worden gedwongen. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij zit nog vast. Onderzoek moet uitwijzen waarom de man op de vlucht sloeg.