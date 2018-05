Katja Schuurman weer op televisie, maar nu bij RTL

Katja Schuurman gaat weer terug naar een commerciële omroep. Na vier jaar programma's te hebben gemaakt voor KRO-NRCV gaat ze vanaf 1 september bij RTL aan de slag.

Schuurman gaat bij RTL programma's presenteren en ontwikkelen en zal daarnaast te zien zijn in dramaseries, maakt RTL bekend. Ook voor de on-demand dienst Videoland zal ze programma's gaan maken. Een afwisselende baan dus: 'De combinatie van acteren, presenteren, programma’s ontwikkelen en alle mogelijkheden die de verschillende RTL-kanalen mij bieden, is precies waar ik naar op zoek was,' vertelt Schuurman.

De 43-jarige actrice werkte in het verleden ook al voor RTL. Twintig jaar geleden speelde ze daar voor het laatst haar rol als Jessica Harmsen in de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. De CEO van RTL, Sven Sauvé, is blij dat ze wederom de 'RTL-familie komt verrijken': 'Met Katja halen we een energieke en creatieve duizendpoot in huis. Begin jaren ’90 begonnen als actrice bij RTL 4, verwelkomen we haar weer met open armen.'

In de tussentijd was ze te zien bij MTV, BNN en Net 5. Bij KRO-NRCV presenteerde Schuurman onder andere de programma's Van A naar B en Memories. Schuurman: 'De afgelopen jaren heb ik bij KRO-NRCV mooie programma’s gemaakt. Nu is het tijd voor een volgende stap.'