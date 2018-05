Sieraden gestolen bij woningoverval Govert Flinckstraat

Twee of drie mannen hebben zaterdag een overval gepleegd op een woning aan de Govert Flinckstraat in De Pijp. De politie is op zoek naar getuigen.

De overval gebeurde rond 16.30 uur. De politie weet zeker dat er twee mannen bij de overval zijn betrokken, maar sluit niet uit dat zij hulp kregen van een derde verdachte. Ze gingen er met sieraden vandoor en zijn vermoedelijk op een bromfiets in onbekende richting gevlucht.

In verband met de overval is de politie op zoek naar twee licht getinte mannen. Een van de daders is circa 23 jaar oud. Hij heeft een tenger postuur en had een ongeschoren, korte baard. Hij heeft zwart haar dat naar de zijkant was gekamd Hij is ongeveer 1.60 meter lang en droeg een zwarte jas, een spijkerbroek en sportschoenen.

De andere dader was iets ouder; zo'n 27 jaar oud. Hij is atletisch gebouwd en is zo'n 1.75 meter lang. Hij droeg ten tijde van de overval een pet. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.