Beschikbare kantoorruimte blijft dalen; prijzen lopen verder op

Er is steeds minder kantoorruimte beschikbaar in de stad. In het eerste kwartaal van dit jaar slonk het aantal vierkante meters met 40.000. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Amsterdam is daarmee de gemeente met landelijk de grootste afname. In totaal nam in Nederland de beschikbare kantoorruimte af met 270.000 vierkante meter.

175 euro per vierkante meter

De gemiddelde vraagprijs voor kantoorruimte steeg in de stad met vijf euro per vierkante meter. Daarmee staat de steller nu op 175 euro per vierkante meter.

Volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma is de afname een gevolg van een positieve trend: 'De economische groei, het groeiende producentenvertrouwen en daarmee de blijvend hoge vraag naar bedrijfsmatig vastgoed, liggen ten grondslag aan de afname van het aanbod'.