Slachtoffer steekpartij Stadionkade is 17-jarige jongen

Het slachtoffer dat gisteren op de Stadionkade gewond werd aangetroffen na een steekpartij, is een 17-jarige jongen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.

De politie kreeg rond 21.15 uur een melding dat iemand gewond was geraakt. De recherche vermoedt dat er bij het incident een of meerdere personen betrokken waren. Kort na de steekpartij is een grote groep jongeren gevlucht onder meer in de richting van de Locatellikade.

Een getuige zegt tegen AT5 dat er aan de steekpartij een ruzie tussen zo'n acht jongeren voorafging. De politie doet daar onderzoek naar. De steekpartij vond vermoedelijk plaats nabij een bruggetje bij de Achillesstraat. Het slachtoffer zou daarna gewond zijn weggelopen en bij de Stadionkade om hulp hebben gevraagd.

De politie heeft met meerdere eenheden de omgeving afgezocht naar mogelijke daders, maar heeft niemand kunnen aanhouden. Getuigen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie op 0900-8844.