Dronken bestuurder schraapt met velg over de weg en kan niet meer blazen

De bestuurder van een auto in West bleek dit weekend zoveel gedronken te hebben, dat hij door bleef rijden ondanks het feit dat hij een band miste.

De velg schraapte over de weg en dat was natuurlijk meer dan genoeg reden voor agenten om de wagen aan de kant te zetten, schrijft de politie op Facebook.

Vijf keer te veel gedronken

De bestuurder werd onderworpen aan een blaastest, maar dat wilde op straat niet echt lukken. Eenmaal bij het politiebureau bleek de automobilist 730 micro-gram alcohol per liter in zijn bloed te hebben. Dat is ruim vijf keer te veel.

Het rijbewijs van de bestuurder is op het bureau ingenomen en er wordt een proces verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed.