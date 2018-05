Stadsdeel West wil stop op horeca, toeristenwinkels en bierfiets door overlast

In het centrum kwam er al een verbod op nieuwe toeristenwinkels en de bierfiets. Maar daar lijkt Stadsdeel West nu ook naartoe te willen.

Het dagelijks bestuur van West heeft maatregelen in voorbereiding, die moeten voorkomen dat de toeristenmassa uitwijkt van het centrum van de stad naar buurten als de Da Costabuurt, de Helmersbuurt, de Overtoom en de Kinkerstraat en omgeving, schrijft Het Parool.

Toeristenwinkels en sportscholen

Uit het ontwerpbestemmingsplan dat sinds vorige week ter inzage ligt, blijkt dat nieuwe horeca, koffietentjes en restaurants niet meer welkom zijn. Althans, niet als daar een andere winkel voor omgevormd moet worden. Ook nieuwe kinderdagverblijven en sportscholen mogen er niet meer bij, evenals winkels die zich uitsluitend richten op toeristen. Drukke winkelstraten zijn in het laatste geval uitgezonderd.

Stadsdeel West is tot de plannen gekomen na meerdere gesprekken met bewoners en ondernemers. Uit die gesprekken is gebleken dat de drukte in West toeneemt.

86 klachten over bierfiets

En dat geldt ook voor de overlast. Zo zijn er sinds november vorig jaar 128 klachten binnengekomen over de bierfiets. 86 van die klachten kwamen uit West. Met deze cijfers in handen wil het dagelijks bestuur opnieuw een poging doen om de bierfiets ook in West te verbieden.