Woning Jan Evertsenstraat gesloten na vondst wapens en drugs

Twee automatisch vuurwapens, vijf handgranaten, een pistool, een revolver, explosieven en ontstekingsmateriaal. Het werd allemaal gevonden in één woning in de Jan Evertsenstraat.

En dat niet alleen, in het pand lag ook nog vier kilo MDMA, bijna acht kilo cocaïne en meer dan zestigduizend euro aan cash. De vondst werd eerder dit jaar door de politie gedaan.

Aanzuigende werking

De woning is per direct voor drie maanden gesloten op last van waarnemend burgemeester Jozias Van Aartsen. 'De aanwezigheid van vuurwapens in een woning kan leiden tot onveiligheid vanwege overlast en de aanzuigende werking op criminelen', aldus de gemeente. Dit geldt ook voor harddrugs.

Illegaal gokken

De gemeente sloot vandaag ook een pand aan de Rudolf Agricolastraat. Hier werd Illegaal gegokt. Het pand is voor onbepaalde tijd gesloten.