Twee verdachten moord Raymildo (19) op vrije voeten

De twee verdachten in de zaak van de moord op de 19-jarige Raymildo zijn 'heengezonden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) aan AT5. De twee blijven nog wel verdachten in de zaak. Er zit nu verder niemand vast voor de moord woensdag.

Op de plek waar de 19-jarige Raymildo woensdagavond werd doodgeschoten hebben nabestaanden kaarsen en blikjes bier neergezet. Hij werd samen met een 29-jarige Amsterdammer onder vuur genomen in de Krootstraat in Zuidoost.

Lees ook: Twee Amsterdammers aangehouden voor dodelijke schietpartij Zuidoost

De familie zei eerder totaal verbijsterd te zijn door de dood van Raymildo. Hij was volgens zijn nichtje geliefd in de buurt en was druk bezig met zijn toekomst. Een week voor zijn dood was het begonnen met een baan als vuilnisman.

Lees ook: Doodgeschoten Raymildo (19) was net begonnen als vuilnisman

De politie hield twee Amsterdammers van 22 en 23 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Deze zijn nu dus weer heengezonden. Naar de aanleiding van de schietpartij wordt onderzoek gedaan.