Advocate Ficq is op zoek naar klokkenluiders in tabaksindustrie

Advocate Bénédicte Ficq zoekt naar klokkenluiders uit de tabaksindustrie. Ze voert al enige tijd een strijdt tegen de tabaksindustrie.

In een advertentie in het Financieele Dagblad zoekt ze naar 'levensreddende klokkenluiders'. 'In verband hiermee doen wij een dringend beroep op spijtoptanten uit deze branche om zich te melden bij ons advocatenkantoor', schrijft ze in de advertentie. Volgens haar kunnen klokkenluisders rekenen op 'volledige geheimhouding en anonimiteit'.

Tegen Radio 1 licht ze de advertentie toe: 'We hopen op iemand die niet zo heel veel meer te verliezen heeft qua carrièreplanning en die denkt: het is tijd dat de waarheid eens boven tafel komt', schrijft de NOS.

Ficq sleepte de tabaksindustrie voor de rechter omdat ze willens en wetens een dodelijk en verslavend product op de markt zouden brengen en daarmee de gebruiker misleiden. Volgens haar worden sigaretten op talloze manieren extra verslavend gemaakt. Ze wilde de industrie vervolgen voor moord en of doodslag. Het Openbaar Ministerie ging niet mee in haar redenering en besloot de tabaksindustrie niet strafrechterlijk te vervolgen.

De advocate liet direct weten het er niet bij te laten zitten en gaat in hoger beroep bij het Hof in Den Haag. Ze wordt in haar aanklachten gesteund door verpleegkundigen, huisartsen, kinderartesen en rookverslaafden.