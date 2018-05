SP stelt raadsvragen over plasplekken tijdens evenementen in de stad

De SP heeft raadsvragen gesteld naar aanleiding van het aantal extra plasplekken dat de gemeente tijdens Koningsdag plaatste. De cijfers zijn nogal opvallend: voor mannen plaatste de gemeente 412 extra plasplekken, voor vrouwen zestien.

De aantallen zijn naast de plasgelegenheden die tijdens evenementen al in de stad worden gezet. De SP vraagt zich nu af waarom er in verhouding zo weinig extra plasfaciliteiten zijn geregeld voor vrouwen in vergelijking met de urinoirs en plaskruisen voor mannen. De partij vraagt het college ook of er tijdens Koningsdag wellicht meer mannen dan vrouwen werden verwacht.

In de toekomst moet het volgens de partij echt anders. De gemeente moet volgens de SP er op toezien dat er tijdens de komende Gay Pride voldoende plasgelegenheden staan voor vrouwen. Ook vraagt de partij of meer gehandhaafd kan worden op plekken waar er veel wordt wildgeplast.

AT5 vroeg cijfers op over de extra plasgelegenheden die zijn geplaatst tijdens de feestdag. 'Tijdens Koningsdag worden door de gemeente in de binnenstad vier toileteilanden van elk vier toiletten en drie urinoirs en honderd plaskruisen extra geplaatst', liet de gemeente desgevraagd weten. 'Bezoekers aan Koningsdag kunnen bovendien gebruik maken van faciliteiten in horecagelegenheden en extra voorzieningen die op eigen initiatief door horeca worden geplaatst', stelt de gemeente.

In de binnenstad ondervonden veel bewoners overlast van wildplassers. Er werd zelfs vaak tegen voordeuren geürineerd.