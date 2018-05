Gemeente maakt twee miljoen euro vrij voor meer groen in buurten

De gemeente stelt ook dit jaar twee miljoen euro beschikbaar om de buurten in de stad groener te maken. Amsterdammers met groene vingers of ideeën kunnen rekenen op maximaal 5000 euro per initiatief.

Als u vindt dat er te weinig groen is in uw buurt, kunt u aankloppen bij de gemeente. Er is twee miljoen euro vrijgemaakt om alle parkjes, plantsoenen of andere groene plekken te verbeteren. Voorwaarde is wel dat buurtbewoners ook zelf instaan voor dat onderhoud.

Maximaal 5000 euro

Bewoners die graag een subsidie Groen ontvangen, moeten dit eerst bespreken met een medewerker van het stadsdeel. Andere voorwaardes zijn dat het stuk groen voor de hele buurt toegankelijk moet zijn en dat de meeste bewoners achter het initiatief staan. Als u een idee heeft dat aan deze twee criteria voldoet, kan u maximaal 5000 euro van de stad ontvangen.

Klimaatverandering

De stad hoopt met de subsidie meer buurtgevoel te creeëren door bewoners en kinderen naar buiten te lokken, maar ook om het klimaat een handje te helpen. Meer groen in de stad zorgt voor gezondere lucht en trekt insecten aan, wat goed is voor het milieu.