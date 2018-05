Politie zoekt vijf jongens na in de prak rijden deelauto

De politie is op zoek naar vijf jongens die een Hyundai deelauto in de prak hebben gereden. Dit gebeurde aan de Heining in Westpoort.

De auto vloog na de eenzijdige aanrijding in brand. De brandweer heeft de auto geblust, maar de bestuurder en inzittenden waren nergens meer te bekennen.

De vijf jongens in de auto waren er blijkbaar al vandoor. Het gaat om jongens met een lichtgetinte huidskleur van tussen de 15 en 19 jaar oud. Eén draait een geel-bruine trui. Mogelijk is één van de jongens gewond. De politie vraagt mensen met tips om 112 te bellen.

AMSTERDAM: nav verkeersong. Heining, zoeken wij vijf lichtgetinte jongens, 15/18 jaar, 1 draagt geel/bruine trui. Mogelijk dat 1 jongen gewond is.

