Zes op tien huizenverkopers verlaten stad: Haarlem en Almere in trek

De torenhoge huizenprijzen in de stad zorgen er voor dat Amsterdammers nog vaker uit de stad vertrekken. Dit blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse vastgoedadviseurs van Colliers International. Zes op de tien Amsterdammers laat de stad achter zich als ze hun huis hebben verkocht.

In 2013 bleef 56 procent van de Amsterdammers nog wonen in de stad. Afgelopen jaar was dit nog maar 40 procent. Verkopers vertrekken vaak naar Haarlem (4,7 procent), naar Almere (4,1 procent) of Zaandam (3,4 procent). Een grote relatieve stijging is ook te zien bij het verhuizen naar steden die verder weg liggen zoals Rotterdam (1,5 procent), Den Haag (1,9 procent) en Utrecht (2,5 procent).

Ov-verbinding met Amsterdam

Amsterdam is met 5000 euro per m2 peperduur. In steden als Haarlem, met 3200 euro per m2 nog relatief prijzig, en Lelystad (1500 euro) krijg je meer meters voor je geld. Volgens het rapport van Colliers verhuizen de stadsverlaters vooral naar grote steden met een directe ov-verbinding met Amsterdam. Zo zijn ook Arnhem, Den Bosch, Amersfoort en Delft in trek.

Woningtekort blijft aanhouden

Er wordt veel gebouwd in Amsterdam, maar ondanks dat blijft er een woningtekort in de stad. Naar verwachting komen er dit jaar 6300 huishoudens bij terwijl er in 2017 3500 bouwvergunningen zijn afgegeven. Ook in de Metropoolregio is hetzelfde beeld te zien. Er werden 11.000 bouwvergunningen gegeven terwijl er naar schatting 16.200 huishoudens bijkomen.

Rust op woningmarkt in 2019

De verwachting is dat er in 2019 meer evenwicht komt op de huizenmarkt omdat er dan een groot aantal nieuwe woningen wordt opgeleverd. In 2019 komen er naar verwachting 4200 huishoudens bij. Daarna neemt dat aantal af.

Het volledige rapport is te downloaden op de site van Colliers International.