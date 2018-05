Amsterdammer krijgt geen homovriendelijke advertentie in Reformatorisch Dagblad

Het Reformatorisch Dagblad wil geen advertentie over (homo-)relaties plaatsen. Amsterdammer Jasper Klapwijk zette daarvoor een crowdfundingsactie op touw nadat er eerder bij de krant een anti-homoflyer werd verspreid.

Eind maart werd die flyer op verzoek van de christelijke stichting Civitas Christiana in de krant verspreid. Er staan twee zoenende mannen op, een reclame-uiting van het kledingbedrijf Suitsupply, die veel stof deed opwaaien in conservatieve kringen. In de flyer is over de hoofden van de mannen dan ook een groot rood kruis getekend.

Overtuiging

Als reactie hierop wilde de Jasper Klapwijk in diezelfde krant een positieve advertentie over homoseksualiteit plaatsen. Daarvoor kon hij rekenen op financiële steun dankzij zijn opgezette crowfundingsactie. Ondanks de nodige middelen concludeerde het Reformatorisch Dagblad dat de advertentie niet past bij hun overtuiging. Naar de mening van het dagblad biedt de Bijbel enkel ruimte aan liefdesrelaties binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw.

Lees ook: Reformatorisch Dagblad overspoeld met zoenende mannen

Briefwisseling

Klapwijk laat weten in het NPO1-programma Dit is de dag diep teleurgesteld te zijn en dat hij hoop had dat er toch ruimte zou zijn voor deze advertentie. Toch heeft de krant deels wel positief gereageerd. Er komt er nu een briefwisseling. Klapwijk krijgt de ruimte op de opiniepagina om homoseksualiteit en liefde voor het voetlicht te brengen.