Klanten Rabobank moeten voortaan verder zonder Raboscanner

Rabobank dankt het scanapparaatje af waarmee betalingen en overboekingen worden geverifieerd. Veel klanten zouden het zogenoemde goedkeuringskastje te onhandig vinden.

Bovendien is het dankzij technologische ontwikkelingen inmiddels 'net zo veilig' om online te bankieren zonder daardoor een apart kastje te gebruiken. Dat stelt Bart Leurs, groepsdirectielid en verantwoordelijk voor de digitale verandering bij Rabobank, vandaag in De Telegraaf.

Lees ook: Rabobank: Amsterdam op weg om nieuwe Londen, Sydney of Vancouver te worden

Het gebruik van een 5-cijferige inlogcode of het lezen van een vingerafdruk zouden volgens Leurs een betere oplossing zijn. 'Mensen raken steeds meer gewend aan dit gemak', denkt hij.

Voorloper

Later dit jaar begint de Rabobank geleidelijk aan met het vervangen van de scanner door een ander systeem. Dit zal ongeveer een jaar duren. Daarmee is de bank een voorloper: op de ING na werken alle banken tot nog toe met een 'goedkeuringskastje'.

Lees ook: Meerderheid raad wil gemeentelijke miljarden weghalen bij ING

Wel maakt inmiddels ook de Volksbank (SNS, ASR en Regiobank) plannen om de Digipas overbodig te maken. Hier verdwijnt de scanner daarentegen niet helemaal. 'Klanten die geen mobiele telefoon hebben of geen gebruik willen maken van de app, kunnen de Digipas gewoon blijven gebruiken', aldus een woordvoerder.

Klachten

ABN Amro is nog niet zover om de 'e.dentifier' weg te doen. Het kastje is wel steeds minder vaak nodig, stelt een woordvoerder van de bank. 'We zoeken naar een balans tussen gemak en veiligheid.'

Lees ook: Commissarissen op kosten van ABN Amro naar finale Europa League

Het is ook nog de vraag of consumenten daadwerkelijk blij zijn als alle scanners verdwijnen. Sommige klanten voelen zich veiliger met een extra slot. Toen ING onlangs afscheid nam van speciale veiligheidscodes die gebruikers via sms konden ontvangen, zogenoemde TAN-codes, ontving de bank veel klachten.