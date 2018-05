Rechter buigt zich over mogelijk verbod motorclub Satudarah

Moet motorclub Satudarah wel of niet verboden worden? Dat is de vraag waarnaar de Haagse rechtbank vandaag en morgen gaat kijken, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat Satudarah een gevaar voor de openbare orde vormt en daarom moet worden verboden. Via een zogenoemde civiele procedure werd eind vorig jaar al motorclub Bandidos verboden, schrijft de NOS. Omdat die club in beroep ging tegen de uitspraak, geldt het verbod nog niet.

900 leden

Volgens het OM zouden leden van Satudarah, dat ook een chapter (afdeling) heeft in Amsterdam, zich schuldig maken aan criminele activiteiten als afpersing, drugshandel en geweldplegingen. In de zomer van vorig jaar werden er nog flinke celstraffen geëist tegen Satudarah-leden, die in een Amstelveense uitgaansgelegenheid twee mannen ernstig mishandeld zouden hebben.

Satudarah Motorcycle Club is een van oorsprong Molukse vereniging en heeft chapters in binnen- en buitenland. In Nederland telt de club bijna veertig chapters en 900 leden.