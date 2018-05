Murat Isik wint Libris Literatuurprijs: 'Deze prijs draag ik op aan de Bijlmer'

De Libris Literatuurprijs is gisteravond uitgereikt aan Murat Isik, die in zijn boek 'Wees onzichtbaar' het leven beschrijft van een Turkse jongen in de Bijlmer. Dat maakte juryvoorzitter Abdelkader Benali bekend in het Amstel Hotel.

Behalve de prestigieuze prijs ontvangt de 40-jarige Isik een bedrag van 50.000 euro en een een bronzen legpenning. 'Deze prijs draag ik op aan de Bijlmer', zei de schrijver toen hij de prijs in ontvangst nam. 'De wijk van mijn kinderjaren. Nu eens kleurrijk en warm, dan weer grijs en kil. Een belangrijk personage in mijn roman en een plek waar ik in mijn dromen nog altijd ben.'

'Belangrijk en ernstig verhaal'

De jury sprak lovende woorden over de schrijver, die op 'humoristische wijze een belangrijk en ernstig verhaal vertelt over een familie die zijn huis vindt in onze recente geschiedenis'. Andere genomineerden waren Martin Michael Driessen, Marjolijn van Heemstra, Ilja Leonard Pfeijffer, Arjen van Veelen en Tommy Wieringa.

Het is de 25ste keer dat de prijs wordt uitgereikt. Vorig jaar won Alfred Birney de prijs met De tolk van Java.