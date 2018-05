Gekkenhuis in donkere poppenwinkel Noord sinds Instagrampost The Game

Sinds rapper The Game een bezoek heeft gebracht aan de donkere poppenwinkel in Noord, heeft eigenaresse Ellen Brudet het veel drukker. Op de foto die de Amerikaanse rapper plaatste van een pop die hij voor zijn dochter kocht, werd massaal gereageerd.

'Hij was helemaal flabbergasted van de winkel. Hij vond het prachtig en heel uniek', vertelt Brudet aan het AD. Ze verkoopt in haar winkel poppen met verschillende culturele achtergronden, omdat 'ieder kind zich ergens mee moet kunnen identificeren'.

'We hebben negroïde poppen, maar ook Aziatische of Arabische poppen. We hebben zelfs albinopoppen', aldus de eigenaresse. Het idee voor deze unieke donkere poppenwinkel, de eerste in Europa, ontstond al in Brudet's jeugd. 'Toen ik jong was wilde mijn moeder een donkere pop voor mij kopen. Zij kon er geen vinden en dat is me altijd bijgebleven.'

Verzoekjes van heinde en verre

Twee jaar geleden opende Brudet haar winkel, die sinds het lovende bericht van The Game veel meer bekendheid heeft gekregen. 'Opeens zat ik op 4000 volgers', zegt Brudet. Ook krijgt ze nu van heinde en verre verzoekjes binnen. 'Ik was op een gegeven moment van vier tot half negen vragen aan het beantwoorden.'