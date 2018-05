Dierenambulance viert 40-jarig jubileum

Het is vandaag op de dag af veertig jaar geleden dat de Dierenambulance Amsterdam werd opgericht en daarom is het feest bij de nooddienst die huis- en stadsdieren helpt.

De inmiddels overleden Henk Peters was de oprichter van wat veertig jaar geleden een klein clubje was in een woning aan de Frederik Hendrikstraat. Inmiddels is dat clubje een stuk groter en zit de Dierenambulance in een eigen pand in de Watergraafsmeer.

Lees ook: Stadsbestuur: Dierenambulance krijgt te weinig subsidie

11.000 reddingsacties

De Dierenambulance wordt nog steeds draaiende gehouden door vrijwilligers: 118 in totaal. Ook zijn er elf betaalde medewerkers. De dienst die 24 uur per dag en zeven dagen per week actief is, krijgt per jaar meer dan 100.000 telefoontjes en verzoeken van brandweer en politie binnen. Jaarlijks wordt er 11.000 keer hulp geboden aan dieren in nood, wat neerkomt op 30 ritjes per dag.

Lees ook: Neusbeer bijt medewerker dierenambulance na ontsnapping in Noord

Omdat ongeveer 70 procent van alle reddingsacties worden uitgevoerd voor zwerfdieren of dieren in de vrije natuur, is de organisatie voor een groot deel afhankelijk van donaties. Twee jaar geleden was de dienst toe aan een nieuwe ambulance, die werd door middel van een crowdfundactie bij elkaar gespaard.