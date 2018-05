Eigenaar Hacarmel wil zwaardere straffen: 'Anders staat volgende alweer in de rij'

Daniël Bar-on pleitte gisteren in Pauw voor een hardere aanpak van mensen die zogenoemde hate crimes plegen. Zijn koosjer restaurant Hacarmel werd al meerdere keren belaagd.

Het restaurant werd onder meer besmeurd met mayonaise en eieren. Maar Bar-on schrok vooral toen afgelopen december zijn ruiten werden ingeslagen door een man die een Palestijnse vlag vasthield. 'Deze vorm van agressie had ik nog nooit meegemaakt.'

De dader bleek Saleh A. uit Syrië. Hoewel zijn actie politiek gemotiveerd was, oordeelde het gerechtshof uiteindelijk dat er te weinig grond is om te spreken van een terroristische daad. De eigenaar van Hacarmel blijft vastberaden: 'Of je 'm nou terrorist noemt of niet, hij moet veel harder worden aangepakt.'

Het Israëlisch restaurant van Daniel Bar-on werd aangevallen door een Syrisch-Palestijnse man in december. Hij vindt dat sommige straffen strenger mogen zijn. "Als je een heftige straf krijgt, krab je achter de oren voordat je iemand iets naars aandoet", zegt hij bij #Pauw. pic.twitter.com/O9L6QNuj8r — Pauw (@pauwnl) May 7, 2018

Te makkelijk

Saleh werd uiteindelijk veroordeeld voor vandalisme en diefstal. Daarvoor kreeg hij een taakstraf en een geldboete opgelegd. Maar Bar-on vindt dat onvoldoende. Volgens hem komt 'deze meneer er zo te makkelijk vanaf'.

De eigenaar van het koosjer restaurant is vooral bang dat een lichte straf anderen niet afschrikt, zodat 'de volgende alweer in de rij staat'. 'Maar met een heftige straf, dan krab je wel achter je oren.'