Marechaussee nam zelfstandig besluit om Schiphol te sluiten na stroomstoring

Toegangswegen naar Schiphol werden afgesloten en treinen mochten niet meer stoppen op de luchthaven. Eind vorige maand werd Schiphol getroffen door een stroomstoring, door de oplopende drukte ging de boel op slot. Nu blijkt dat de marechaussee dat besluit op eigen houtje nam.

Waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer, Onno Hoes, schrijft dat in een brief aan zijn gemeenteraad. Hij werd niet van tevoren over de afsluitingen op de hoogte gesteld, terwijl hij als burgemeester wel over de veiligheid binnen zijn gemeente gaat. Dat schrijft Het Parool.

Acute situatie

Door de grote stroomstoring konden reizigers een tijd lang niet inchecken en stroomde de luchthaven vol wachtende mensen. Het werd volgens de marechaussee zo druk, dat de veiligheid in het geding kwam. Daags na de problemen werd er besloten tot een onderzoek naar de stroomstoring en de veiligheidsmaatregelen die genomen werden.

Hoes schrijft dat uitgezocht wordt of er sprake was van een acute situatie en of de marechaussee zelfstandig had mogen besluiten tot de afgrendeling.