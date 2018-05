Voorganger uit flinke kritiek op brandweerbaas Schaap: 'Grens is bereikt'

De kritiek op brandweercommandant Leen Schaap groeit. Zelfs zijn voorganger, Elie van Strien, 'wil en kan niet langer stil zijn'.

Van Strien had zich eigenlijk niet willen bemoeien met het werk van zijn opvolger, zo schrijft hij op zijn persoonlijke blog. Maar met de interviews die de huidige brandweercommandant de laatste tijd heeft gegeven, is voor Van Strien 'de grens bereikt'.

'Brandweer zet je niet weg als een motorbende, en de gekozen vertegenwoordigers in de ondernemingsraad zet je niet weg als maffia', aldus Van Strien. Hij doelt daarmee op uitlatingen van Schaap over brandweerlieden die ook lid zouden zijn van motorbendes Hells Angels en Satudarah.

Schaap werd in 2016 aangenomen om het korps op te schudden, maar stuitte daarbij op verzet van de brandweerlieden. Zijn boute uitspraken over onder meer discriminatie, racisme en 'kinderachtig gedrag' bij de brandweer, leidden al eerder tot veel kritiek.

Schaap begrijpt 'emoties'

In een reactie laat Schaap aan AT5 weten dat hij begrijpt dat zijn aanpak 'emoties kan oproepen bij sommige (oud-)medewerkers'. Maar hij gaat 'voortvarend door' met de opdracht die hij kreeg van het Veiligheidsbestuur Amsterdam-Amstelland.

Ook benadrukt Schaap dat hij in dezelfde interviews waarin hij zich kritisch uitliet over zijn mannen, eveneens benadrukte dat er veel mensen bij de brandweer werken 'die goed werk doen'. Toch trof hij naar eigen zeggen veel misstanden aan toen hij aantrad in 2016. 'Zaken die echt anders en beter moeten.'

Uit elkaar drijven

Er was vandaag nog meer kritiek van oud-brandweermannen op Schaap. 'Hij drijft partijen alleen maar verder uit elkaar', zegt ook ex-brandweerofficier Mart van Troost in De Telegraaf. De commandant zou zijn korps daarmee als 'criminele organisatie' behandelen.

Van Troost is van mening dat de commandant zowel de oude als de nieuwe generatie oneerlijk typeert met zijn uitlatingen. Hij is zich daarom met oud-collega's aan het organiseren om de commandant een halt toe te roepen. 'Dit gaat over mensen, die hun leven wagen.'

Met gestrekt been

De vete in het korps sleept naar verwachting nog wel even voort: Schaap blijft nog zeker drie jaar brandweercommandant. Hij wil in deze tijd zorgen voor een cultuuromslag, onder meer door meer vrouwen aan te nemen en de 24-uursdiensten af te schaffen. 'Maar hij gaat er met gestrekt been in', vindt Van Troost. 'Geen brandweerman wil op deze manier meegaan met de vernieuwingsplannen.'

Volgens de ex-officier worden de brandweerlieden helemaal niet gehoord en voelen velen van hen zich monddood gemaakt. 'Gelukkig kan ik wel mijn mond opendoen. Mijn baan staat niet op de tocht.' De groep gepensioneerden gaat gezamenlijk op zoek naar een tegengeluid.