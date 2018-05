Trams Muntplein omgeleid door kapotte gevel en bovenleiding

Op het Muntplein is een bovenleiding van de tram naar beneden gekomen, doordat de spankabel loskwam van de gevel van een woning.

Op foto's is te zien dat er brokstukken van de gevel op de doorgaans druk bewandelde stoep liggen. Het is vooralsnog niet duidelijk wat ervoor gezorgd heeft dat de spandraad is losgeraakt. Het kan zijn dat de draad geraakt is, maar ook een verzwakking van de gevel zelf kan de oorzaak zijn. Dat wordt nu uitgezocht.

Trams omgeleid en ingekort

Wat wel duidelijk is, is dat de losse bovenleiding voor veel problemen zorgt voor het tramverkeer. De trams 4, 9, 14, 16 en 24 worden in beide richtingen omgeleid en ingekort.

In een groter gebied rond het Muntplein is de stroom van de tramleidingen gehaald. Volgens het GVB is er daarmee geen gevaar meer voor omstanders. Er is een reparatieploeg van de vervoerder bezig om de schade te herstellen. Dat zal nog enige tijd duren. Wanneer het tramverkeer weer gebruik kan maken van het Rokin en het Muntplein is niet bekend.