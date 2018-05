Liegende klusjesmannen slaan weer toe: 'Trap er niet in!'

De politie waarschuwt voor 'klusjesmannen' die onder valse voorwendselen hun diensten aanbieden. Onlangs werd een vrouw in het centrum voor 50.000 euro opgelicht.

Ook een 74-jarige man in West werd slachtoffer van de zogenaamde klusjesmannen. Zij beweerden dat hij lekkage had en rekenden 20.000 euro reparatiekosten. Inmiddels zijn vijf mannen opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn voor deze 'klus'.

Toch waarschuwt de politie nogmaals, want mogelijk zijn er nog wel andere oplichters actief. 'Trap er niet in!', aldus een woordvoerder. Volgens hem zijn vooral ouderen het slachtoffer van de klusjesmannen. Zij worden verzocht om niet in te gaan op klusvoorstellen aan de deur en in plaats daarvan contact op te nemen met de politie.

Waterpistool op binnenmuur

De klusjesmannen gaan 'zeer geraffineerd' te werk en veroorzaken doorgaans zelf het defect. In sommige gevallen maken ze vermoedelijk met een waterpistool een binnenmuur nat en wijzen de bewoner op deze 'lekkage'.

De bewoners moeten vervolgens contant een voorschot betalen voor de materialen. Daarna verdwijnen de oplichters met het geld. Dat mislukte afgelopen zaterdag, toen enkele mannen terug kwamen voor hun tweede aanbetaling. De politie was al gewaarschuwd en kon de 'klusjesmannen' aanhouden.