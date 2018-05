Woonzorginstelling De Uylenburgh krijgt dikke onvoldoende van inspectie

De ouderenzorg bij zorginstelling De Uylenburgh op de Lauriergracht is slecht op orde, dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vastgesteld in een gisteren gepubliceerd rapport.

Er zijn grote problemen geconstateerd rond de medicatie van ouderen, het gebruik van bedhekken en zijn er relatief veel val-incidenten in de instelling. Tijdens een onaangekondigd bezoek in februari constateerde IGJ dat De Uylenburgh slechts voldeed aan vier van de zestien gestelde normen, schrijft Het Parool. Aan tien normen voldeed de instelling 'grotendeel niet' en aan twee 'helemaal niet'.

Dwalende patiënt krijgt gps

In het oude pand zijn veel trappen waardoor bewoners relatief gezien vaker ten val komen. Om te voorkomen dat de veelal dementerende ouderen vallen, worden er via het bedrijf Mantelaar medische studenten aan de patiënten gekoppeld. Elke nacht slaapt er een student in De Uylenburgh om bij problemen in te kunnen grijpen. Een patiënt van de instelling is tot twee maal toe 's nachts de straat opgelopen. Die bewoner is nu uitgerust met gps.

Volgens de inspectie wordt er door personeel te vaak kalmerende medicatie toegediend, ook als patiënten dat niet willen. Ook wordt cliënten door middel van bedhekken te snel hun vrijheid ontnomen, oordeelt IGJ.

Regie overnemen

De Uylenburgh is onderdeel van Domus Magnus, die organisatie stond al onder verscherpt toezicht. De situatie in De Uylenburgh moet binnen zes maanden verbeterd zijn, anders volgt er een dwangsom. In het uiterste geval kan de inspectie de regie van de instelling overnemen.

Het bestuur van Domus Magnus zegt tegenover de krant: 'De verbeteringen, die de directie zelf ook al nastreefde en in gang had gezet, worden versneld doorgevoerd. Daartoe zijn mensen en middelen vrijgemaakt.'