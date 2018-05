Jihadisten bedanken Amsterdam-Oost in video

Er gaat opnieuw een boodschap rond onder jongeren in Oost, dit keer wordt Oost in een video bedankt door strijders in wat lijkt Irak of Syrië. Forum van Democratie gaat de zaak onder de aandacht van de gemeenteraad brengen.

Op de beelden, omlijst door gezang, is te zien hoe een gemaskerde man 'Bedankt A'dam Oost' spuit op een kapotgeschoten gebouw. De video wordt via Telegram en Instagram verspreid, zo laat een tipgever weten.

Lees ook: Steunoproep van 'Syrië-strijders' gaat rond onder jongeren in Oost

Bedankt voor steun?

Vorige week dook er ook al een boodschap op, dit maal werden 'broeders in Oost' door middel van een foto van een machinegeweer en een granaat om steun gevraagd. Op een briefje stond geschreven: 'Onze Salam uit Idlib (stad in Syrië, red.). Aan de broeders van Amsterdam-Oost. Vergeet ons niet in jullie dua (smeekbede, red.).'

De fractie van Forum van Democratie noemt de boodschap 'levensgevaarlijk'. 'Jihadisten proberen alwéér de jeugd van Amsterdam-Oost te ronselen. Ook wij ontvangen signalen van hulpverleners over radicalisering.' De partij kondigt aan vragen te stellen.