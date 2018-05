Kat Ramses na 'catnap' weer terug in de Westerstraat

De Jordanese kat Ramses is teruggevonden. Na drie weken vermist te zijn geweest is hij weer thuis, in de Westerstraat. Waar Ramses uithing bleek een opmerkelijk verhaal: de kat was gekidnapt.

AT5 besteedde vorige week aandacht aan de vermissing. Arnold van Maanen, het baasje van Ramses, zat in zak en as omdat zijn kat al twee weken niet meer gezien was. En niet alleen Arnold, maar de hele Westerstraat was in rep en roer. Het was voor Arnold reden om zijn vakantie af te breken.

'Gecatnapt'

Met de hulp van verschillende winkeleigenaren kwam Arnold er drie weken later achter dat niet iedereen in de Westerstraat de aanwezigheid van Ramses kon waarderen. De kat was namelijk meegenomen door een medewerker van de Jordaan Apotheek. 'Omdat zij vond dat Ramses op drie hoog achter in een kamertje bij twee andere katten beter tot zijn recht kwam dan hier in de vrijheid, lopend door de Jordaan,' vertelt Arnold.

De vrouw die Ramses had meegenomen dreigt nu Ramses te laten oppakken door de Dierenbescherming als de kat nog een voet in de apotheek zet. Arnold: 'Ik kan me voorstellen dat de apotheek liever geen kat binnen heeft, maar dat hadden ze dan in de twee jaar dat hij daar naar binnen liep en sliep en eten en drinken kreeg ook kunnen bedenken.'

Consequenties voor de werknemers

Als we met Arnold bij de bewuste apotheek staan komt een van de medewerkers met Ramses naar buiten gelopen en heeft een duidelijke boodschap: 'Ik wil dat je die kat bij je houdt.' Arnold reageert verbaasd: 'Ik kan die kat niet bij me houden, het is een straatkat.' Op de vraag waarom ze kat heeft meegenomen antwoord de vrouw: 'Omdat hij altijd op straat liep.'

De eigenaar van de apotheek begrijpt niets van het gedrag van zijn werknemers: 'Ik ben gisteren gebriefd over wat er is gebeurd en ik vind het een bizar verhaal. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. We gaan kijken of we hier consequenties aan kunnen verbinden want dit is gedrag dat we niet kunnen tolereren.' Van de eigenaar mag de kat gewoon nog naar binnen.

Opluchting

Op de dames van de apotheek na is de Westerstraat blij dat Ramses weer terug is. 'Ik heb hem heel erg gemist. Hij komt iedere dag langs en ik heb snoepjes voor hem liggen. Op een gegeven moment was hij er niet meer. Hij was gecatnapt. Bizar,' vertelt een medewerker van een kledingwinkel. En natuurlijk is ook Arnold blij: 'Hij is weer helemaal in zijn element.'

De aangifte die Arnold overwoog te doen vindt hij niet meer nodig. 'Als de eigenaar het met werknemers oplost, dan hoeven we het niet te laten escaleren. Dat vind ik onzin.'