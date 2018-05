Gemeente kan niet voortijdig afscheid nemen van huisbank ING

Het is voor de gemeente Amsterdam niet mogelijk om huisbank ING op korte termijn te verlaten. De raad had deze wens uitgesproken na de ophef over de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers.

Het salaris van Hamers werd verhoogd naar drie miljoen, een toename van 50 procent en dertig keer zoveel als de gemiddelde ING-medewerker. De verhoging leidde tot veel beroering, D66 wilde dat de gemeente zo snel mogelijk van bank zou wisselen: 'Het maatschappelijk kompas van de ING is stuk.'

Maar dat is niet mogelijk, schrijft het college in reactie op vragen uit de raad. Het eerstvolgende moment dat er van bank gewisseld kan worden, is 2019 als er een aanbestedingsprocedure wordt gestart. 'De Aanbestedingswet staat het niet toe om het beloningsbeleid mee te laten wegens als selectie- of gunningscriterium bij een aanbesteding.'

Het college zegt begrip te hebben voor ontstane maatschappelijke situatie en 'vindt het een wijs en verstandig besluit dat ING inmiddels het voorstel tot salarisverhoging heeft ingetrokken'.

Als mogelijke nieuwe kandidaten werden Triodos en ASN Bank genoemd. Het college schrijft echter dat ABN AMRO, BNG Bank, ING en Rabobank voldoende uitgerust zijn om het betalingsverkeer van de gemeente te kunnen uitvoeren. 'Het beloningsbeleid van deze banken mag bij een aanbesteding dus niet worden meegewogen.'