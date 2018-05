Wedstrijden Marokko mogelijk op groot scherm in Stadspark Osdorp

Fans van het Marokkaanse elftal kunnen de WK-wedstrijden deze zomer gezamenlijk op een groot scherm kijken. Dat is dankzij een initiatief van Amsterdammer Mourad el Otmani.

Oranje doet niet mee, maar toch kijken veel Amsterdammers reikhalzend uit naar het WK in Rusland. Want Marokko doet voor het eerst in twintig jaar wél mee. Het is nog niet helemaal rond, maar de drie groepswedstrijden van de ‘Atlas Leeuwen’ zullen vrijwel zeker op een groot scherm te zien zijn in Stadspark Osdorp.

Fanzone voor jong en oud

'Er is veel belangstelling voor het WK. Dus wij dachten, waarom organiseren we niet iets op een centrale plek met supporters? Een gezellig centrum creëren voor jong en oud', zegt El Otmani. Hij ging over zijn plan in gesprek met de gemeente en daar werd positief gereageerd.

El Otmani wil er met zijn initiatief voor zorgen dat jongeren samen met hun familie de wedstrijden komen kijken. Zo zouden eventuele ongeregeldheden voorkomen kunnen worden. 'We zijn in gesprek met jongerenwerkers uit West en Nieuw-West, hebben toezichthouders en beveiliging, maar waar we vooral een beroep op doen zijn de ouderorganisaties. Vaders en moeders.'

Voorafgaand aan de wedstrijd worden er activiteiten de kinderen georganiseerd, zo valt te lezen op de Facebook-pagina van het evenement. 'Kinderactiviteiten met luchtkussens, sport en spel en een voetbaltoernooi.' Om 17.00 wordt vervolgens de wedstrijd gekeken.

Finale in Olympisch Stadion

Marokko speelt in de poule tegen Iran, Spanje en Portugal. De eerste wedstrijd op 15 juni (tegen Iran) valt mogelijk samen met het Suikerfeest. 'Dat is dubbelfeest.' In principe gaat El Otmani uit van duizend belangstellenden. Mocht het enthousiasme nou nog veel groter zijn, dan kunnen er aanpassingen gemaakt worden om meer ruimte te creëren voor supporters.

De drie groepswedstrijden zijn gratis toegankelijk. De financiering komt van sponsors en evenementensubsidie. El Otmani durft niet te voorspellen dat Marokko de groepsfase overleeft. 'Dat is een hele opgave.' Maar hardop dromen doet hij wel. Hij heeft al een locatie op het oog om ook de kwartfinale, halve finale, misschien wel finale op groot scherm te kijken. 'Het Olympisch Stadion is daar ideaal voor. We hebben al gevraagd naar hun beschikbaarheid.'