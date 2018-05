Opticien Schmidt vreest voortbestaan door anderhalve ton huur per jaar

Opnieuw dreigt een oer-Amsterdamse winkel uit de binnenstad te verdwijnen. Dit keer gaat het om opticien Schmidt op het Rokin. De huurbaas wil de huur verdubbelen en dat zou het einde betekenen voor de brillenzaak.

Schmidt moest per brief van de huurbaas vernemen dat de huur van 76.000 euro naar iets minder dan anderhalve ton per jaar zal stijgen.

Er zijn al heel wat generaties Amsterdammers langsgeweest bij de opticien. Zo'n honderdvijftig jaar geleden liet Johan Michael Schmidt het pand speciaal bouwen voor de optiek. 'Ik ben de achtste generatie die dit mag voortzetten en daar ben ik heel trots op,' vertelt opticien Edwin van Dijk. Schmidt was zelfs lange tijd hofleverancier van monturen en heeft nog steeds een flink klantenbestand.

'Koek en zopie'

Fisser, de huurbaas, baseert de verdubbeling van de huur op vergelijkbare panden in de buurt, overwegend snoep-, wafel-, kaas- en tourwinkeltjes. Van Dijk noemt het 'koek en zopie'-winkels: 'Dat wordt eigenlijk een verloedering van de stad. Heel veel klanten van ons vinden dat ook.' Steeds vaker kunnen kleine ondernemers de hoge huurprijzen niet meer bolwerken.

Dijkman krijgt nu juridisch advies aangeboden van de gemeente om er toch samen uit te komen met de eigenaar van het pand, die niet voor camera wil reageren. Mocht de huurverhoging toch te fiks blijken dan zal de ondernemer zijn knopen moeten tellen. 'Schmidt zal wel blijven bestaan maar niet hier meer. Wij moeten dan op zoek naar een andere locatie.'