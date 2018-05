Bruggen ouderwets koel gehouden met grachtenwater

Het is weer warm in de stad en dat betekent dat de oude bruggen weer nat gehouden moeten worden. De hitte zorgt er namelijk voor dat ze uitzetten en niet meer goed werken.

Het koelen van de bruggen gebeurt gewoon met een brandslang en honderden liters grachtenwater, op sommige dagen zelfs de hele nacht door. Maar soms is het koelen van de brug niet genoeg en wordt de brug afgesloten.

De beste oplossing

Als de bruggen niet gekoeld worden zetten ze uit en kunnen ze uiteindelijk niet meer dicht. 'Hij komt omhoog, de schipper gaat er doorheen, hij gaat naar beneden en dan zet hij uit komt hij eigenlijk op elkaar te liggen,' vertelt Ronald Lonis, directievoerder Openbare Ruimte Service en Techniek.

Het lijkt misschien omslachtig om op deze manier de bruggen koel te houden, maar volgens Lonis zou een automatisch koelsysteem niet werken: 'Daar is al door heel veel mensen over nagedacht. Dat brengt zo veel geld en onderhoud met zich mee. In die paar weken dat we dat nodig hebben is dit eigenlijk de beste oplossing.'