Zuidoost treurt om echte Bijlmer-man en Kwaku-legende Dennis Rust

Er werden vanmiddag alleen maar warme herinneringen opgehaald toen bekend werd dat Dennis Rust, Kwaku-icoon en echte Bijlmerman, op 67-jarige leeftijd was overleden. 'Hij gaf alles voor iedereen die niet het geluk had gehad in het leven', zegt goede vriend Perez Jong Loy.

Wat ooit begon als een voetbaltoernooitje in de zomer groeide mede namens Dennis Rust uit tot Kwaku, vertelt Jong Loy. Veel Surinamers en Antillianen konden in die tijd 's zomers niet op vakantie: 'Het was een manier om de zomer wat leuker te maken voor het merendeel van de mensen hier.'

'The Godfather'

Rust hielp jongens in de buurt ook met het ontplooien van muzikale talenten. 'Hij heeft veel talent gebracht', zegt Gwenn van Duivenoorde. 'Hij is voor sommige jongens The Godfather geweest.' Ìn 1982 besluit Rust weer terug te gaan naar Suriname. De laatste jaren kwam hij nog regelmatig naar Amsterdam en voor vrienden en familie is het dan ook duidelijk, Rust moet ook hier worden herdacht.

'Hij is iemand die echt zei: "Ik ben een Bijlmerman!"', herinnert Van Duivernoorde lachend. 'Hij is de enige Surinaamse man die ik ken die zegt "mijn vrouw is mijn baas". Daar had hij geen moeite mee. Hij was trots op zijn vrouw.'

Wanneer er een herdenking gehouden wordt, is nog niet bekend, Jong Loy zal in ieder geval alvast een kaarsje voor hem branden. 'En een glaasje water voor hem neerzetten.'