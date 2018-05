Geparkeerde auto brandt uit in Osdorp

Op de Hoogheemraadweg in Osdorp is afgelopen nacht een auto in vlammen op gegaan.

Op beelden van een omstander is te zien dat de vlammen uit de achterkant van de wagen sloegen. Buurtbewoners zouden de brand ontdekt hebben, maar konden niet voorkomen dat de wagen uitbrandde.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar de wagen is total loss. Afgelopen nacht werden er geen signalen van brandstichting gevonden. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan naar de autobrand.