Uitspraak zaak-Latumahina: 'Signalen niet goed' voor vermeende schutter

Er komt vandaag een einde aan het proces van één van de meest besproken dodelijke schietpartijen van de afgelopen jaren. De rechter doet uitspraak in de zaak van de moord op de 31-jarige Djordy Latumahina.

Jan-Hein Kuijpers, advocaat van Djurgen W., verwacht vandaag niet veel goeds. Zijn cliënt is een van de vermeende schutters. 'De signalen zijn niet goed natuurlijk. Tony D. is snel vrijgelaten door gebrek aan bewijs, maar bij mijn cliënt is er dna gevonden.' Het OM eist 30 jaar cel tegen W. maar Kuipers denkt niet dat de straf zo hoog zal worden.

Zaak Staatsliedenbuurt

De ouders van Latumahina vroegen na de eis van het Openbaar Ministerie de rechter om een levenslange straf voor Djurgen W. Advocaat van de ouders, Richard Korver, maakte hierbij de vergelijking met de zaak van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt. Daarin kregen de schutters levenslang waarbij het feit dat de schutters ook op twee motoragenten schoten doorslaggevend was.

Kuijpers is het niet eens met deze vergelijking: 'Tien jaar is wel een erg grote verhoging. Ik ben het dan ook niet eens met de vergelijking. Daar vlogen de kogels echt in het rond. Dit was niet gevaarlijk voor een hele wijk. Natuurlijk is er hier een verschil dat ze een onschuldig iemand doodschoten. Maar het is de vraag of de schutters dat hebben gezien. Dat is niet aan te nemen.'

Zeven verdachten in totaal

Naast Djurgen W. zijn er nog vijf die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord. Ulrich B. verdacht van het besturen van de vluchtauto, de broers Wendell R. en Cedric R. zijn volgens het OM verantwoordelijk geweest voor de aansturing van de liquidatie.

Tegen deze drie eiste het OM respectievelijk 25, 30 en 25 jaar cel. Ten slotte zouden Giovanni D. en Benito L. verantwoordelijk zijn voor het stelen van de vluchtauto's.

