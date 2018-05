Ondernemers Rokin bijna uit de bouw-ellende: 'Moesten knokken om te overleven'

AT5's Op de Rit telt af naar de opening van de Noord/Zuidlijn. We spreken onder meer met verschillende ondernemers in de binnenstad. Ook voor hen is de impact van de nieuwe metroverbinding groot.

Op het Rokin hebben ondernemers veel gemerkt van de aanleg van de Noord/Zuidlijn en het opknappen van de infrastructuur. Jarenlang zijn hun zaken slecht bereikbaar geweest en behoorden geluidoverlast en een ontnomen zichtveld tot de dagelijkse hindernissen. Nu is de promenade bijna af. Een moment waar ondernemers reikhalzend naar uitkijken.

'Grote graftombe'

Zo heeft Wiet Gans van juwelier Premsela en Hamburger naar eigen zeggen enorme schade geleden omdat minder mensen zijn winkel wisten te bereikten. 'Voor mij is het een grote graftombe, we hebben moeten knokken om te overleven.'

Gretske de Jong van boekhandel Scheltema zag het aantal klanten na de oplevering van het Rokin wel flink oplopen en verwacht dat dit met de opening van de Noord/Zuidlijn verder zal stijgen. 'Het wordt één van de drukste uitgangen hier op het Rokin, dus wij zien er echt ontzettend naar uit.'

Speciale Noord/Zuid-sigaar

Sigarenspeciaalzaak Hajenius is zo blij met de afronding van de Noord/Zuidlijn, dat er een speciale sigaar is geïntroduceerd ter ere van de opening. Hans Sijmons van Hajenius hoopt vooral dat Noordelijke Amsterdammers zijn winkel via de lijn makkelijker zullen vinden. Nu het ook weer mogelijk wordt om voor de winkel te parkeren, verwacht hij dat de terugloop van klanten van 20 tot 30 procent snel bijtrekt.

De opening van de halte trekt ook nieuwe winkels naar het gebied. Een filiaal van het wereldberoemde warenhuis Hudson's Bay is bijvoorbeeld aan het Rokin te vinden. Klanten van Hudson's Bay kunnen vanaf 2019 rechtstreeks vanuit het station hun weg naar het warenhuis vinden.

Voor meer informatie over de Noord/Zuidlijn, bekijk de video's van Op de Rit.