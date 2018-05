De hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam en Rotterdam krijgt fors meer zitplaatsen. Volgens De Telegraaf wil de NS nog dit jaar het aantal zitplaatsen met 50 procent verhogen.

Dat zou betekenen dat er zo'n 200.000 zitplaatsen per week bijkomen. Een stijging van 50 procent, van 400.000 naar 600.000 reizigers. Zo'n stijging is nog nooit eerder gebeurd, aldus de krant.

En dat is hard nodig, vindt NS-topman Roger van Boxtel. De lijn tussen Amsterdam en Rotterdam is het drukste spoortraject van Nederland. Vorig jaar nam het aantal reizigers toe met 25 procent, terwijl eerder werd gedacht dat het met 10 procent zou stijgen. Dat komt volgens Van Boxtel omdat de automobilist ook de korte reistijd van de Intercity Direct ontdekt. 'De economische voorspoed en de groei van het aantal luchtvaartpassagiers van en naar Schiphol zijn ook factoren die deze snelle treinroute steeds aantrekkelijker maken', aldus Van Boxtel.

Of het verhogen van het aantal zitplaatsen ervoor zorgt dat je niet meer hoeft te staan? Waarschijnlijk niet, de NS vindt dat staan in de spits erbij hoort, net als files op de snelweg. 'Maar we doen ons uiterste best om waar mogelijk meer stoelen in te zetten, dat blijkt wel uit onze ingreep op de hsl'.