Tieneridool Shawn Mendes geeft optreden in Ziggo Dome

De wereldberoemde en bizar populaire Shawn Mendes gaat weer optreden in de Ziggo Dome. In maart komt de Canadese zanger naar Amsterdam, zo meldt hij dinsdag.

De show maakt deel uit van zijn gloednieuwe tour, die toepasselijk The Tour wordt genoemd. Het is de tweede tour van het werkpaard in twee jaar. Vorig jaar mei stond de Canadese hitmachine ook al in de Ziggo Dome.

Nummers als Stitches, Mercy, Treat You Better en There's Nothing Holding Me Back leverden hem wereldwijd noteringen in de hitlijsten op.