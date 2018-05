Taxi probeert te water geraakt collega uit sloot te trekken

In de buurt van Schiphol is gistermiddag een taxi in de sloot beland. Op Whatsapp gaat een video rond van het ongeluk.

In die video is te zien hoe een andere chauffeur de taxi weer uit de sloot probeert te trekken. Maar dat lijkt niet te lukken.

Volgens een getuige zou het ongeluk gebeurd zijn op een standplaats van Uber-chauffeurs, vlakbij Schiphol. Het is niet duidelijk hoe de taxi in de sloot terechtgekomen is. Of de ongelukkige chauffeur uiteindelijk door zijn collega op het droge geholpen is, is ook onbekend.