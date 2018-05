Zorgverzekeraars dekken onbedoeld aftrekpraktijken in massagesalons

Zorgverzekeraars dekken onbedoeld seksmassages die klanten nemen in een massagesalon. Door middel van een truc kan de behandeling eenvoudig gedeclareerd worden. Gevolg: de klant krijgt een erotische happy ending en de salon krijgt een mooie vergoeding. Allemaal rechtstreeks uit de zak van de verzekeraars.

Dat meldt De Telegraaf vanochtend. Veel andere, niet-seksuele Chinese behandelingen worden veelal gedekt door aanvullende zorgverzekeringen. Denk aan acupunctuur en andere soorten van zorg. Een massage inclusief happy ending zit daar vanzelfsprekend niet bij, maar door de naam van de behandeling op de factuur te veranderen, keren zorgverzekeraars vaak wél uit voor die seksmassages.

Hoofdschuldigen zijn de Chinese kneedtoko's - zoals de krant ze noemt - die vaak onder de toonbank de massages aanbieden. In Amsterdam zijn ook veel van dit soort zaakjes. Om hoeveel declaraties het gaat, is onbekend.

De brancheorganisatie van Nederlandse zorgverzekeraars laat weten niet specifiek op de zaak in te gaan, om 'geen slapende honden wakker te maken'. Er zijn meldingen binnengekomen, maar het is volgens een woordvoerder moeilijk te onderzoeken omdat beide partijen een belang hebben bij geheimhouding.

Die geheimhouding is ook te zien bij verschillende fora. Op Hookers.nl valt te lezen dat gebruikers geadviseerd wordt om zo stil mogelijk te zijn over de aftrekpraktijken, 'want ook de politie leest mee'.