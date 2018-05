Voetganger zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen in Staatsliedenbuurt

Bij een ongeluk op de kruising van de Van Hogendorpstraat en de Groen van Prinstererstraat is vanochtend een voetganger zwaargewond geraakt.

De voetganger, volgens een ooggetuige een oudere vrouw, is door een vrachtwagen aangereden. Mogelijk heeft de chauffeur het slachtoffer over het hoofd gezien. Meerdere buurtbewoners die getuige waren van het ongeluk vertellen in shock te zijn.

Volgens de politie is het slachtoffer direct naar een zogenaamde shock room gebracht in het ziekenhuis. 'Maar het zag er niet goed uit', aldus een woordvoerder. Hoe het op dit moment met het slachtoffer gaat is niet bekend.