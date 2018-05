Zomerse weer morgen ten einde

Vandaag kan er voor de laatste keer deze week genoten worden van echt zomers weer. Waar het vandaag nog goed zonnig wordt met een maximale temperatuur van tussen de 22 en 24 graden, zal het morgen gaan regenen en wordt het maximaal 15 graden.

Vooral aan het begin van de dag schijnt de zon volop is er geen wolkje aan de lucht te zien, later op de dag ontstaan er volgens Weerplaza.nl rond 19.00 uur stapelwolken boven de stad. 's Nachts zal het flink afkoelen tot een graad of 11 met grote kans op een regenbui.

Donderdag begint regenachtig en het zal dan tot en met de namiddag bewolkt blijven. Vrijdag en zaterdag blijft het droog en warmt het weer op tot maximaal 21 graden. Op moederdag bestaat daarentegen een grote kans op regenbuien en zal het kwik weer dalen tot maximaal 15 graden.