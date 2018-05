Tegenstanders Johan Cruijffplein geven strijd niet op

De gemeente heeft al aangekondigd de naamsverandering door te voeren op 1 juni, maar de bewoners geven de strijd om het Stadionplein/Johan Cruijffplein niet op. De tegenstanders hebben aangekondigd 'zwaardere actiemiddelen' te overwegen.

Daarnaast is de petitie al ruim 4200 keer ondertekend en is er een crowdfundactie op touw gezet om een streep te zetten door de beslissing van de gemeente. De actie moet geld opleveren voor een advocaat. De zwaardere acties worden niet toegelicht. Ook AT5 kreeg niet meer informatie over wat deze acties inhouden.

Om de bewoners tegemoet te komen kondigde de gemeente al aan met een financiële compensatie te komen. Die 70 euro voor bewoners en 150 euro voor ondernemers is echter veel te weinig, vinden de bewoners van het plein. 'Hypotheekverstrekkers, banken, nutsbedrijven en verzekeringen moeten bijvoorbeeld op de hoogte worden gebracht. De compensatie dekt de kosten niet, dus de bewoners draaien voor de naamswijziging op', zegt Menno Köhler tegen De Telegraaf.

Al sinds het bekend werd gemaakt dat het Stadionplein, vernoemd naar het Elte-stadion dat tussen 1914 en 1929 in de buurt van het plein stond, het Johan Cruijffplein zou gaan heten, stuitte dit op veel verzet in de buurt. Zo worden er in de buurt vooral sporters van voor 1928 geëerd. Cruijff is van veel later. De initiatiefnemers van de petitie hebben ook een idee voor een plein dat wel naar Cruijff vernoemd kan worden. Volgens Het Parool willen ze dat de Arenaboulevard in Zuidoost wordt omgedoopt tot de Cruijffboulevard.