Files door brandende auto's op snelweg

Door een stel brandende auto's op verschillende plekken op de snelwegen rondom de stad, is er flink wat vertraging ontstaan.

Zo staat er op de A9 een vrachtwagen in lichterlaaie. Daar zijn inmiddels liefst twee brandweerauto's op afgekomen. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Gevolg: twee kilometer file.

Op de A10 gaat het om een personenauto. In Oost vatte de wagen om nog onbekende reden vlam.Ook daar zijn twee rijstroken dicht.

