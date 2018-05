Gemeente: hamburgerketen Five Guys niet welkom in de stad

Als het aan de gemeente ligt worden er binnenkort geen hamburgers van het Amerikaanse fastfoodconcern Five Guys gegeten in Amsterdam. De keten wil een vestiging openen aan de Reguliersbreestraat, maar de gemeente weigert een vergunning te verlenen.

Dat meldt Het Parool. De gemeente geeft aan dat het bestemmingsplan van het betreffende pand aan de Reguliersbreestraat geen snackbar toestaat. Daarbij is de gemeente momenteel bezig met het terugdringen van het aantal fastfoodrestaurants in de stad. Om diezelfde reden weigerde de gemeente al een vergunning te verlenen aan New York Pizza voor een zaak in de Ferdinand Bolstraat. Five Guys, dat ontzettend populair is in de Verenigde Staten, vindt echter dat hun concept onder de categorie 'burgers and beers' valt en vecht de beslissing aan.

Lees ook: New York Pizza en gemeente Amsterdam voor de rechter: 'We zijn geen fastfoodketen'

Om niet door de gemeente als fastfoodrestaurant gecategoriseerd te worden, zou Five Guys zelfs bereid zijn om hun traditionele concept aan te passen. Belangrijk is dan dat de zaak er niet op gericht mag zijn na de bestelling klanten snel weg te krijgen. Daarom moeten er in ieder geval genoeg zitplaatsen zijn en mag er geen balieverkoop plaatsvinden.

Gistermiddag werd de zaak al door de bestuursrechter in behandeling genomen. Volgens een advocaat van de gemeente kan het gezondheidsaspect ook een rol spelen bij een dergelijke beslissing. Dat werd door het andere kamp weersproken met het argument dat hamburgers van Five Guys gezonder zijn dan die van McDonald's. Als de gemeente en Five Guys er binnen een maand niet zelf uitkomen, zal de rechter in juni uitspraak doen.

Lees ook: Ook Raad van State bepaalt nu: New York Pizza is geen restaurant