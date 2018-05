Luchtkwaliteit vanmiddag 'onvoldoende' door zomerse weer

Het warme weer van de afgelopen dagen heeft ook een keerzijde. De luchtkwaliteit in de stad is vanmiddag en morgen 'onvoldoende'.

Door de hele stad staan meetstations van de GGD die fijnstof en stikstofdioxide registreren. Vanochtend lieten de stations flinke uitschieters zien. Waren de gemeten waarden eerder deze week nog overwegend 'matig', vanochtend sloegen ze door naar 'onvoldoende' en hier en daar zelfs 'slecht'.

Saskia van der Zee, expert van de GGD Amsterdam, legt uit dat er verschillende factoren meespelen. 'De verontreiniging heeft zich de afgelopen dagen opgebouwd en heeft te maken met het warme, zonnige weer.' Zo was er de afgelopen dagen een matige wind uit het zuidoosten, die luchtverontreiniging vanuit heel Europa met zich meenam. 'Omdat er nu nauwelijks wind is blijft de verontreiniging, plus wat er uit de stad nog bij komt, hangen.' Daarom is er nu meer fijnstof en stikstofdioxide in de stad dan normaal.

Verminder lichamelijke inspanningen

Hoewel de meetstations vandaag uitschieters laten zien, is de luchtkwaliteit in de stad momenteel over het algemeen nog 'matig'. Bij die kwalificatie hoeven Amsterdammers hun 'gebruikelijke activiteiten niet aan te passen'. Toch is de kwaliteit rond drukke straten zoals de Stadhouderskade, Prins Hendrikkade, Overtoom en Van Woustraat vandaag 'slecht'.

Aan het eind van de middag verandert de luchtkwaliteit in de stad en krijgt die het stempel 'onvoldoende'. Dan luidt er een ander advies. 'Overweeg lichamelijke inspanningen te verminderen', tipt de speciale luchtkwaliteit-app van de GGD. 'Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie.' Ook morgen is de luchtkwaliteit 'onvoldoende'.

Of de luchtkwaliteit echt zo slecht zal zijn, is nog maar de vraag. Het draait nog om een voorspelling en de wind komt inmiddels van zee. Het voorspellingsmodel overschat de ozonconcentratie een beetje en juist die ozon speelt vanmiddag een grote rol in de luchtkwaliteit.

Overmorgen moet de luchtkwaliteit in de stad sowieso weer verbeteren. Amsterdammers die het goed willen volgen, kunnen de app van de GGD op hun telefoon installeren.