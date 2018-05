Scooterrijder crasht en vlucht van Weesperzijde

De bestuurder van een scooter is gisteravond gevlucht nadat hij op de kruising van de Weesperzijde en de Ruyschstraat onderuit ging.

Even daarvoor kreeg de bestuurder een stopteken van agenten, maar dat negeerde hij. In plaats van naar de kant te gaan, trok de man het gas open en ging hij er vandoor. In de s-bocht richting de Nieuwe Amstelbrug verloor de man de controle over de scooter en kwam ten val.

Ruyschstraat afgesloten

Hij gaf zijn vluchtpoging niet op en ging te voet verder. In de Blasiusstraat werd de man uiteindelijk door een agent ingerekend. De Ruyschstraat was enige tijd afgesloten voor onderzoek.

Het is nog niet duidelijk waarom de scooterrijder er vandoor ging. Bij de val raakte hij lichtgewond waardoor een bezoekje aan de eerste hulp nodig was.