Dertig jaar cel voor schutter Djordy Latumahina

Djurgen W., de man die volgens justitie Djordy Latumahina doodschoot, is vandaag door de rechter veroordeeld tot dertig jaar cel.

De rechter acht het bewezen dat de 42-jarige W. het vuur opende in de parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein. Daarbij werd Djordy doodgeschoten met acht kogels en werd zijn vriendin door zes kogels geraakt. Medeplichtigen Ulrich B. en Cedric R., de chauffeur en bedenker, worden respectievelijk veroordeeld tot 18 en 26 jaar cel.

Zijn vriendin overleefde het voorval. Hun tweejarige dochter werd 'op een haar na' niet geraakt door het vuurwapengeweld. 'Hun dochtertje moet leven met wat er is gebeurd', zei de rechter. 'De verdachten hebben de moordaanslag nonchalant en roekeloos uitgevoerd, zonder respect voor het leven. Een jong en gelukkig gezin is stukgemaakt'. Bij het uitspreken van de straf klonk er applaus op de tribune. De uitspraak is conform de eis van het OM.

De veroordeelde W. werd ook vervolgd voor de poging tot moord op het gezin van Djordy. Het OM had dertig jaar cel geëist. Tony D., die ook verdacht werd van de moord, is vrijgesproken van moord. Het OM gaat in beroep tegen die uitspraak van de rechter.

Verdachten

In de zaak waren zeven verdachten, waarvan vijf worden berecht. Volgens het OM waren Djurgen W. en Tony D. de schutters. De bedenkers van het moordplan zouden Cedric R. en Wendel R. zijn geweest, terwijl Ulrich B. volgens het OM optrad als chauffeur. De laatste twee verdachten, Benito L. en Giovanni D., worden ervan verdacht de vluchtauto's gestolen te hebben. Zij waren al op vrije voeten, maar het OM wilde het tweetal toch nog 40 dagen achter slot en grendel.

Mede-bedenker Wendel R. krijgt vijftien jaar, Tony D. vier maanden wegens vuurwapenbezit en de twee autohelers moeten 48 weken en 80 dagen de cel in.

Het OM had dertig jaar cel geëist tegen W. en Tony D.. Laatstgenoemde werd onlangs vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De ouders van Djordy vroegen aan justitie om levenslang op te leggen. Ze vonden de strafeisen van 30 jaar tegen de hoofdverdachten niet hoog genoeg. De ouders stellen dat er in de onderwereld een soort erosie is ontstaan ten aanzien van het leven van onschuldige burgers.

De rechter vindt het cru, maar vond die straf niet proportioneel. 'Het klinkt cru, maar het is niet de straf die opgelegd wordt voor het plegen van een moord en een poging. Er is door de verdachten niet eerder zo'n ernstig feit gepleegd.'